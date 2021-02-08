Ученые назвали побочный эффект утреннего кофе [ Редактировать ]
Именно кофе люди чаще всего пьют по утрам. В связи с этим ученые решили узнать, действительно ли стоит так делать. В процессе своего исследования они неожиданно выявили побочный эффект этого напитка, передает newsyou.info.
В эксперименте были задействованы 26 человек. Несколько ночей подряд они спали по 5 часов. Половина участников каждое утро выпивала по 2 чашки обычного кофе, а остальные пили его без кофеина. При этом ученые изучали их реакцию, проверяли память и продуктивность в моменты выполнения заданий.
По окончанию исследования стало известно, что та группа, которая пила кофе с кофеином, имела намного лучшие результаты, чем другая. В то же время все добровольцы говорили о постоянном ощущении сонливости на протяжении всего дня. Это свидетельствует о том, что кофе не дает заряд энергии на длительный срок и не может обеспечить крепкий сон. О негативных последствиях этого высказался доктор медицинских наук Крис Винтер.
"Частое нарушение сна провоцирует появление проблем со здоровьем, в том числе и регулярную сонливость, снижение функциональности иммунной системы и даже ожирение", - отметил специалист.
Ранее мы писали, почему мужчинам нужно пить кофе.
по теме
Сало является одним из самых популярных продуктов в Украине
Врачи рекомендуют женщинам среднего возраста обязательно употреблять его
Терапевт Томас Фрилинг указал на продукты, крайне негативно сказывающиеся на состоянии кишечника
Вокруг кипяченой воды разведено множество самым разных мифов
Частое употребление фастфуда вредит здоровью