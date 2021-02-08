Именно кофе люди чаще всего пьют по утрам. В связи с этим ученые решили узнать, действительно ли стоит так делать. В процессе своего исследования они неожиданно выявили побочный эффект этого напитка, передает newsyou.info.

В эксперименте были задействованы 26 человек. Несколько ночей подряд они спали по 5 часов. Половина участников каждое утро выпивала по 2 чашки обычного кофе, а остальные пили его без кофеина. При этом ученые изучали их реакцию, проверяли память и продуктивность в моменты выполнения заданий.

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По окончанию исследования стало известно, что та группа, которая пила кофе с кофеином, имела намного лучшие результаты, чем другая. В то же время все добровольцы говорили о постоянном ощущении сонливости на протяжении всего дня. Это свидетельствует о том, что кофе не дает заряд энергии на длительный срок и не может обеспечить крепкий сон. О негативных последствиях этого высказался доктор медицинских наук Крис Винтер.

"Частое нарушение сна провоцирует появление проблем со здоровьем, в том числе и регулярную сонливость, снижение функциональности иммунной системы и даже ожирение", - отметил специалист.

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