Многие специалисты рекомендуют съедать по несколько порций фруктов и овощей в день, но некоторые из них все же могут нанести удар по организму, передает newsyou.info.

С особой осторожностью стоит относиться к употреблению апельсинового сока. Несмотря на большое количество полезных веществ в его составе, он может таить серьезную угрозу.

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Отмечается, что этот напиток является хорошим источником нескольких основных питательных веществ. Например, один стандартный стакан апельсинового сока содержит от 80 до 100% от необходимой суточной дозы витамина С (в зависимости от того, какую марку человек покупает), 10% калия, 15% тиамина и 15% фолиевой кислоты вместе с полифенолами и другими фитохимическими веществами. Однако у него, предупреждают эксперты, есть некоторые не очень хорошие качества, такие как 24 грамма сахара в стакане.

Ученые провели необычное исследование. Они давали участникам эксперимента стакан апельсинового сока три раза в день между приемами пищи. Было обнаружено, что употребление этого напитка увеличило жировые отложения и снизило чувствительность к инсулину всего за четыре недели.

Кроме того, по данным исследователей, потребление такого количества апельсинового или любого другого фруктового сока каждый день было связано с 21%-ным увеличением риска развития диабета.

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