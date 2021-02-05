Кофе снижает вероятность ухудшения слуха у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Автономного университета Мадрида в Испании, которые завершили 11-летнее исследование влияния кофе на здоровье представителей сильного пола.

В проведенном исследовании участвовали 37 тысяч человек, сообщает u-news.com.ua.

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Во время эксперимента ученые интересовались кулинарными предпочтениями испытуемых. В итоге оказалось, что при регулярном приеме одной чашки кофе в сутки вероятность ухудшения слуха у мужчин снижалась на 15%.

В случае с женщинами обнаружить связь глухоты с данным напитком не удалось. Эксперты объяснили это физиологическими особенностями представителей разных полов.

Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему защищает мужчин от глухоты. У женщин от природы высокий уровень эстрогена, который предохраняет от ослабления слуха с возрастом.

Ученые назвали оптимальной нормой употребление 1-4,5 чашек кофе в день. Отмечается, что это количество напитка оказывает максимально положительный эффект на слух мужчин.

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