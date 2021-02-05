Почему мужчинам нужно пить кофе [ Редактировать ]
Кофе снижает вероятность ухудшения слуха у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Автономного университета Мадрида в Испании, которые завершили 11-летнее исследование влияния кофе на здоровье представителей сильного пола.
В проведенном исследовании участвовали 37 тысяч человек, сообщает u-news.com.ua.
Во время эксперимента ученые интересовались кулинарными предпочтениями испытуемых. В итоге оказалось, что при регулярном приеме одной чашки кофе в сутки вероятность ухудшения слуха у мужчин снижалась на 15%.
В случае с женщинами обнаружить связь глухоты с данным напитком не удалось. Эксперты объяснили это физиологическими особенностями представителей разных полов.
Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему защищает мужчин от глухоты. У женщин от природы высокий уровень эстрогена, который предохраняет от ослабления слуха с возрастом.
Ученые назвали оптимальной нормой употребление 1-4,5 чашек кофе в день. Отмечается, что это количество напитка оказывает максимально положительный эффект на слух мужчин.
Ранее мы писали о том, в какое время лучше всего пить кофе. Также сообщалось, почему людям с заболеваниями печени нужно обязательно пить кофе.
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