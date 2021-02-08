У МОЗ обіцяють почати вакцинацію в Україні [ Редактировать ]
У Мінохоронздоров'я звітують про загальне зменшення кількості заражень. Утім, це характерна ситуація після вихідних. З понад тринадцяти тисяч тестів - лише трохи більше, ніж дві тисячі - позитивні.
В антилідерах упевнено тримається Прикарпаття. Далі - Житомирська та Дніпропетровська області. Столиця лише десята в цьому списку.
У профільному міністерстві сподіваються на покращення статистики після імунізації. Кажуть, уже домовилися про перші 12 мільйонів доз вакцини.
Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції:
Мова про постачання вакцин, розроблених виробником разом з Оксфордським університетом, а також про вакцину компанії "Новавакс". Постачання цих вакцин почнеться з лютого цього року. Уряд України отримав офіційне підтвердження від "Євроінвестбанку" щодо виділення коштів у сумі 50 млн. євро, які будуть направлені на закупівлю вакцин.
по теме
Як повідомили у МОЗ, протиковідну вакцинацію в Україні почнуть 15 лютого
Вакцину від COVID-19 вже отримали більше американців, ніж підхопили сам вірус
Зелене світло для вакцинації: в уряді розказали, коли в Україні з'явиться сироватка проти COVID-19, та хто першим отримає щеплення?
На цю новину українці чекали майже пів року. Чи не щотижня урядовці та чиновники "сипали" обіцянками, і нарешті, - перший мільйон доз вакцини проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця
Нову мутацію коронавірусу виявили у Брістолі, там захворіли 11 людей - нові штами можуть бути стійкими до вакцини