У Мінохоронздоров'я звітують про загальне зменшення кількості заражень. Утім, це характерна ситуація після вихідних. З понад тринадцяти тисяч тестів - лише трохи більше, ніж дві тисячі - позитивні.

В антилідерах упевнено тримається Прикарпаття. Далі - Житомирська та Дніпропетровська області. Столиця лише десята в цьому списку.

У профільному міністерстві сподіваються на покращення статистики після імунізації. Кажуть, уже домовилися про перші 12 мільйонів доз вакцини.

Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції: