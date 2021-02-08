Піщані війни на Харківщині. Там селяни повстали проти вантажних автомобілів, які їздять повз їхні оселі й возять пісок із кар'єру. Місцеві кажуть: від ваговозів стоїть страшенна курява, а дороги - руйнуються.

Чи можна вирішити конфлікт?

Близько двадцяти селян з-під Харкова приїхали до обласного департаменту екології з плакатами. Привезли заяви проти відкриття нового кар'єру з видобутку піску.

Ірина Коршунова, жителька с.Сороківка:

Так как сейчас карантин, возможно, общественных слушаний не будет, потому что люди не смогут собраться и высказать и высказать своё мнение за или против добычи песка.

Люди не хочуть нового кар'єру, бо поруч уже працює один. Щодня повз будинки проїжджає до двох сотень ваговозів з піском. Вони здіймають куряву і руйнують дороги.

Любов Мінченко, жителька с. Вільхівка:

Два роки ми вже живемо під гуркіт чотирьохосних "Камазів" вагою 50 тонн кожен. З таким інтервалом, який іде у нас по нашим дорогам, вони несуться через міст, міст витримує - у нас витримує 24 тони. А уявіть собі, що по нашому мосту ідуть зразу три машини. Якщо ми залишимось без моста - ми не зможемо, у нас всі працюють у місті.

Люди написали сотню звернень. І позивалися до суду. Той зобов'язав райадміністрацію розробити схему руху. Та нічого не змінилося. Два тижні тому люди перекрили дорогу й заблокували рух вантажівок. Цим повністю паралізували роботу кар'єру. Минулої п'ятниці родині активістів закинули у вікно гранату й спалили дві машини біля двору.

Наталія Шибаєва, жителька с. Сороківка:

Бросали в окно. Но из-за того, что хорошие стеклопакеты - разбили только ближнюю часть, граната отскочила и в водостоке взорвалось.

Михайло Зубков, житель с. Сороківка:

Я это связываю с нашей активной гражданской позицией по противодействию транспортировки песка в нашем селе.

Сільський голова каже: думають, як зробити об'їзну дорогу. Втім, коли це відбудеться - невідомо.

Олександр Шмигаль, Вільхівський сільський голова:

Мы же не построим специальную дорогу, это карьер, они выступают инициатором этого - сделать временную, то есть они, когда изначально открывались, - они говорили, они будут вывозить полевыми дорогами песок, не через дороги общего пользования.

Директор кар'єру каже: усі дозволи на видобуток піску є. А через блокування роботи підприємство щодня втрачає до 180 тисяч гривень. А це, зокрема, не сплачені податки й рента.

Віталій Алдошин, директор підприємства:

Хтось хоче, щоб офіційні кар'єри, які працюють і платять податки, зникли. Ви, мабуть, знаєте, що на території Харківської області багато кар'єрів, більше 20, і з них працює десь 4-5 офіційно, які сплачують ренту, відшкодування, а всі інші працюють нелегально, під "кришей" когось.

На підприємстві висловлюють готовність будувати окрему дорогу для вантажівок. Але спільно з громадою.

Віталій Алдошин, директор підприємства:

Ми - підприємство. Ми не можемо самі робити дороги. Ми готові співпрацювати, готові надавати кошти. Дорога не робиться за один день. Треба ще правову основу цій дорозі зробити. Скрізь землі розпайовані.

Як далі співіснувати селянам і підприємцям - не зрозуміло. Довго простоювати кар'єр не може, тож скоро селом знову поїдуть вантажівки. І їх знову вийдуть блокувати.