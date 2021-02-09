У Мінську судять журналістів каналу "Белсат" [ Редактировать ]
Суд над журналістками "Белсат" триває в Мінську. Їх звинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Катерині Андреєвій і Дарині Чульцевій загрожує до трьох років позбавлення волі. Зал засідань - напівпорожній.
Туди впустили представників лише державних ЗМІ Білорусі, а також - Росії. Журналісток заарештували в листопаді - вони вели пряме включення та транслювали жорсткий розгін протестувальників.
Водночас у ЄС не бачать перспектив у розвитку діалогу з офіційним Мінськом. Там розглядають посилення санкцій щодо Білорусі та майже повне замороження відносин.
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В Беларуси возобновились акции против Лукашенко
Напередодні офіційний Мінськ зажадав екстрадиції білорусів, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі