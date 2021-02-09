Суд над журналістками "Белсат" триває в Мінську. Їх звинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Катерині Андреєвій і Дарині Чульцевій загрожує до трьох років позбавлення волі. Зал засідань - напівпорожній.

Туди впустили представників лише державних ЗМІ Білорусі, а також - Росії. Журналісток заарештували в листопаді - вони вели пряме включення та транслювали жорсткий розгін протестувальників.

Водночас у ЄС не бачать перспектив у розвитку діалогу з офіційним Мінськом. Там розглядають посилення санкцій щодо Білорусі та майже повне замороження відносин.