У Францію прийшли повені та снігопади [ Редактировать ]
Погодні вибрики відчутні і в Європі. Країни потерпають не лише від хуртовин, а й від повеней. Як рятуються люди від негоди - дивіться далі в сюжеті.
Невелика комуна Еслбі, що на схід від Парижа, нагадує затоплений острів. Люди ночують тут у тимчасових притулках, шикуються в черги за привізними хлібом і водою, перебирають речі у затоплених будинках, щоб урятувати бодай щось.
Франк Прін, житель Еслбі:
Мій дім он там по вулиці, у ньому десь півтора метра води, про це навіть думати важко.
Біди тут накоїла річка Марна, що впадає в Сену. Після затяжних дощів минулого тижня вона вийшли з берегів. Попередження про повінь отримали сім департаментів. У самому Парижі Сена затопила деякі вулиці. Рівень води сягнув чотирьох з половиною метрів.
Жак Гільмен, житель комуни Конде-сент-Ліб'єр:
Це все глобальне потепління. Я живу тут уже 45 років, і перші 30 ми таких повеней не бачили. А зараз вони стаються дедалі частіше. І таке по всій Франції.
У деяких регіонах людей доводилося евакуювати на човнах. Окремі села перетворилися на острови.
Паскаль Лепрінс керівник рятувальної бригади:
Виявилося, що вода прибуває сюди значно швидше, ніж ми розраховували, довелося швидко мобілізувати всі наші резерви.
Поки в одній частині Франції дають раду високій воді, в іншій - можна пограти в сніжки. Ця засніжена картинка - теж із Франції. Це зимовий пляж у комуні Мервіль-Франсвіль-Плаж, що лише за 200 кілометрів на північний захід від Парижа. Північ країни накрив холодний фронт, від якого потерпають також інші європейські країни, куди навідався шторм "Дарсі". Хурделить у Нідерландах, Бельгії, Чехії. (1082 ) у Німеччині повідомляють про дві смерті унаслідок негоди. Там на дорогах - через ожеледицю численні ДТП.
Рената Дос Сантос, жителька міста Мюнстер:
Це було справді мов сніг на голову. Я працюю офтальмологом, тому нас попросили відчинити офіс, щоб допомагати в екстрених випадках.
Ще один погодний сюрприз - пофарбований сніг. Його вихідними бачили в Чехії, Андоррі, Франції, Швейцарії, Австрії та в південній частині Німеччини. Це пісок, який вітер приніс із Сахари. У пилову бурю небо набуло помаранчевого відтінку.
Нагрянула зима і в Сполучене королівство. Сьогодні в Шотландії зафіксували мінус 16 за Цельсієм. Це найнижчий показник за останні 10 років у всій Британії. Через снігопади вимушено закривають деякі центри вакцинації проти ковіду. До середини тижня прогнозують різке похолодання на всій території країни.
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