Крім того, питали соціологи в людей і про стан речей країні. Виявилося, що більшість респондентів - 70 відсотків - вважають, що держава розвивається у неправильному напрямку.

Майже стільки ж (69%) оцінюють економічну ситуацію як "погану". Рівень добробуту задовольняє лише 7% опитаних. На такому ж рівні і віра у швидкі зміни на краще. Третина опитаних вважають, що ситуація навпаки - погіршиться.