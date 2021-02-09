Українці сумніваються у напрямку розвитку України - соцопитування [ Редактировать ]
Крім того, питали соціологи в людей і про стан речей країні. Виявилося, що більшість респондентів - 70 відсотків - вважають, що держава розвивається у неправильному напрямку.
Майже стільки ж (69%) оцінюють економічну ситуацію як "погану". Рівень добробуту задовольняє лише 7% опитаних. На такому ж рівні і віра у швидкі зміни на краще. Третина опитаних вважають, що ситуація навпаки - погіршиться.
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