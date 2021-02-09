Вакцинація населення, закриття телеканалів та посилення відповідальності за домашнє насильство: які питання розглядали народні депутати

Що ближче день поставки вакцини - то більше питань до процесу щеплення. Про що йдеться в цьому плані та що відволікає депутатів від його ухвалення?