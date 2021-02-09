Юрій Бойко скорочує відрив від Володимира Зеленського - соцопитування [ Редактировать ]
Відрив скорочується. Соціологічна група "Рейтинг" опитала українців, за кого б ті голосували, якби вибори Президента відбулися цього тижня.
23 відсотки респондентів довіряють чинному главі держави Володимир Зеленський. На другому місці співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. За нього готові віддати голоси 20 процентів опитаних.
Лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка підтримують 18 відсотків, а голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 11-.
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