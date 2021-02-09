Мотивувати фінансово. На цьому мусить базуватися майбутня освітня реформа - упевнений президент. Про своє бачення змін у галузі Володимир Зеленський розказав на "Освітньому форумі" в Києві. Каже, останній десяток років - ця сфера розвивалася за залишковим принципом. І тривати так більше не може.

Володимир Зеленський, президент України:

Важливим завданням уряду є мотивація. Зокрема, фінансова - для всіх працівників дошкільної освіти. Ми маємо і надалі шукати механізми і кошти, щоб освітяни відчули престиж своє професії. Не просто на словах. А молодь хотіла працювати в закладах освіти.

Олена Зеленська, перша леді: