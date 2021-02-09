Володимир Зеленський розкрив своє бачення освітньої реформи [ Редактировать ]
Мотивувати фінансово. На цьому мусить базуватися майбутня освітня реформа - упевнений президент. Про своє бачення змін у галузі Володимир Зеленський розказав на "Освітньому форумі" в Києві. Каже, останній десяток років - ця сфера розвивалася за залишковим принципом. І тривати так більше не може.
Володимир Зеленський, президент України:
Важливим завданням уряду є мотивація. Зокрема, фінансова - для всіх працівників дошкільної освіти. Ми маємо і надалі шукати механізми і кошти, щоб освітяни відчули престиж своє професії. Не просто на словах. А молодь хотіла працювати в закладах освіти.
Олена Зеленська, перша леді:
Освіта - це про людей. Про дорослих і тих, хто стає дорослим. Ми всі знаємо фразу ми те, що ми їмо. Вона сприймається вже банальною, але хочеться, щоб вона стала девізом. Адже якість навчання - це і якість їжі в шкільній їдальні.
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