За минулу добу на Сході зафіксували три порушення режиму тиші з боку російських окупантів. З підствольних гранатометів і стрілецької зброї бойовики атакували поблизу Шумів та Пісків. В українському війську без втрат. На ворожі обстріли армійці давали адекватну відсіч. Про всі атаки супротивника військові сповіщають моніторингову місію ОБСЄ.

Із Широкиного, яке армійці називають "нульовим кілометром передової", - репортаж Руслана Смєщука.

Знизу - на пляжі замерзле море, тороси та протипіхотні укріплення. Зверху - розбиті хати, автівки, серед яких розгулюють фазани та інша дичина.

А ще бліндажі, окопи та вогневі точки. Ворожі укріплення тут досить близько. І щотижня їх стає дедалі більше, - розповідають вояки. Бойовики часу не гають.

Позивний "Хабіб", військовослужбовець Збройних сил України:

З'явилася нещодавно нова позиція ворога, скоріш за все спостережний пункт. Вони постійно укріплюються. Час від часу бачимо як пересуваються, бачимо у тепловізори, як копають.

Зараз на нульовому кілометрі лінії фронту відносно тихо. Бійці, які тримали оборону тут раніше, кажуть: з минулими роками не зрівняти. Хоча тоді, коли гриміла зброя, - було легше. Звичніше.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Минула ротація була легше, було чутно постріли, ми розуміли противника. А тут ми іноді лише чуємо провокативні постріли.

Водяне взагалі періодично з'являється у зведеннях штабу ООС як традиційна мішень бойовиків. Що ж до Широкиного, війна та час перетворюють колись багате селище на суцільні руїни.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

З минулої ротації змінилося те, що більше будинків було зруйновано обстрілами противника.

Війна знищила тут цілі вулиці та квартали. За висновками експертів, більшість з цих будинків відновити вже неможливо.