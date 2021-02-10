У деяких регіонах Франції людей доводилося евакуювати на човнах, окремі села перетворилися на острови

Примхливий лютий на повну відчули і в Західній Європі. Країни потерпають не лише від хуртовин, а й від повеней. Як там рятуються?

Невелика комуна Еслбі, що на схід від Парижа, нагадує затоплений острів. Люди ночують тут у тимчасових притулках, шикуються в черги за привізними хлібом і водою, перебирають речі у затоплених будинках, щоб врятувати бодай щось.

Франк Прін, житель Еслбі:

Мій дім - он там, по вулиці, у ньому десь півтора метра води, про це навіть думати важко.

Біди тут накоїла річка Марна, що впадає в Сену. Після затяжних дощів минулого тижня вона вийшла з берегів. Попередження про повінь отримали сім департаментів. У самому Парижі Сена затопила деякі вулиці. Рівень води сягнув чотирьох з половиною метрів.

Жак Гільмен, житель комуни Конде-Сент-Ліб'єр:

Це все глобальне потепління. Я живу тут уже 45 років, і перші 30 - ми таких повеней не бачили. А зараз вони стаються дедалі частіше. І таке по всій Франції.

У деяких регіонах людей доводилося евакуювати на човнах. Окремі села перетворилися на острови.

Паскаль Лепрінс, керівник рятувальної бригади:

Виявилося, що вода прибуває сюди значно швидше, ніж ми розраховували, довелося швидко мобілізувати всі наші резерви.

Поки в одній частині Франції дають раду високій воді, в іншій - можна пограти в сніжки. Ця засніжена картинка теж з Франції. Це зимовий пляж у комуні Мервіль-Франсвіль-Плаж, що лише за 200 кілометрів на північний захід від Парижа. Північ країни накрив холодний фронт, від якого потерпають також інші європейські країни, куди навідався шторм "Дарсі".

Хурделить у Нідерландах, Бельгії, Чехії. У Німеччині повідомляють про дві смерті унаслідок негоди. Там на дорогах через ожеледицю численні ДТП.

Рената Дос Сантос, жителька міста Мюнстер:

Це було справді мов сніг на голову. Я працюю офтальмологом, тому нас попросили відчинити офіс, щоб допомагати в екстрених випадках.

Ще один погодний сюрприз - пофарбований сніг. Його вихідними бачили в Чехії, Андоррі, Франції, Швейцарії, Австрії та в південній частині Німеччини. Це пісок, який вітер приніс із Сахари. У пилову бурю небо набуло помаранчевого відтінку.

Нагрянула зима і в Сполучене королівство. У Шотландії зафіксували мінус 16 за Цельсієм - це найнижчий показник за останні 10 років у всій Британії.

Через снігопади вимушено закривають деякі центри вакцинації проти COVID-19. До середини тижня прогнозують різке похолодання на всій території країни.