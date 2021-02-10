В Україні починають розпродаж колишніх в'язниць, колоній та слідчих ізоляторів. Купити їх зможе будь-який інвестор. Приміщеннями і прилеглою земельною ділянкою, новий власник розпоряджатиметься на власний розсуд. Який заклад продадуть першим і за яку ціну?

Їдальня, спортмайданчик, виробничий цех, гуртожиток з ліжкомісцями та адмінбудівля. Зацікавило? Готуйтеся віддати 220 мільйонів гривень. Таку мінімальну стартову ціну визначили за комплекс об'єктів у середмісті Коцюбинського під Києвом. Раніше тут відбували покарання засуджені за нетяжкі злочини. І вже скоро його зможе придбати будь-хто.

Ірпінський виправний центр пустять із молотка першим. Розпочати торги за нього планують наступного тижня на майданчику "Прозорро". 70 відсотків виручених коштів підуть на осучаснення вже працюючих виправних установ. А 30 - залишиться в державному бюджеті.

Тарас Єлейко, заступник голови Фонду державного майна України:

Це дійсно унікальний об'єкт, тому що він знаходиться за два кілометри від Києва, у центрі ПГТ Коцюбинське. Цей об'єкт по своїх характеристиках є досить цікавим, тому що він займає площу 8.2 га, сумарна площа приміщень - 28 тисяч кв.м. Тут підведені всі комунікації.

Ірпінський виправний центр порожній уже понад 2 роки - його розформували в рамках оптимізації. Усіх порушників закону перевили в інші установи області. Обіцяють не залишити без роботи й працівників центру. Їм запропонували аналогічні посади в найближчих пенітенціарних установах.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Відбували покарання, на момент закриття, 190 осіб. При цьому, планове наповнення було 390. Тобто, неефективне використання тих установ. Це і є причина закриття і оптимізація наших установ виконання покарань.

Зітхнуть з полегшенням і місцеві жителі. Адже виправний центр працював у самісінькому центрі Коцюбинського. Чиновники запевняють: чого-чого, а в'язниці, СІЗО чи колонії тут точно більше ніколи не буде.

Олена Висоцька, заступник міністра юстиції України:

Інвестор не буде жодним чином обмежений. Зможе використовувати на власний розсуд і інвестувати сюди в будь-що, насправді. Або в житловий квартал, або в бізнес, або в виробництво.

У Мін'юсті зазначили: це лише один з об'єктів пенітенціарної системи, які планують виставити на приватизацію у 2021 році. Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.

Продаватимуть лише непрацюючі та законсервовані установи виконання покарань.