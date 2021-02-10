На Черкащині місцевий житель звинуватив двох правоохоронців Городищенського відділу поліції у катуванні. Поліціянти затримали чоловіка, щоб перевірити його причетність до крадіжки, а вже у відділку почали вибивати зізнання.

Це били шлангом від вогнегасника, ну і стільцем там попадало, ногами - це вже трохи посходило.

У Віталія - синці, забої, поламана щелепа та вибиті чотири зуби. Так з чоловіка "вибивали" зізнання в крадіжці в Городищенському райвідділі поліції. Як раніше судимого, його привезли туди, щоб перевірити на причетність до злочину. Та били не вони, - каже Віталій. Оперативники на кілька годин від'їхали з відділку, і "до діла взялися їхні колеги".

Віталій Бердник, потерпілий:

Мене забрали о 8 годині, а вони приїхали о 12 ночі в міліції, а я в міліції там сиджу - приїхав начальник міліції і каже: це капєц, ну побачив мене. Вони мене вмили й посадили у машину до начальника міліції, і я поїхав з ним сюди додому. І пропонували гроші, все, щоб тільки заяву не писав.

Причетність Віталія до крадіжки правоохоронці так і не встановили. Щоб зняти побої, чоловік наступного дня звернувся до місцевої лікарні. Завданими травмами медики були вражені і викликали поліцію - з того самого відділення, де катували Віталія.

Олександр Прищепний, в. о. директора Городищенської районної лікарні:

Коли у лікаря є підозра насильницьких дій, повідомляється в правоохоронні органи - на 102… у нас такий порядок.

Того ж дня за фактом катування вже в обласному управлінні поліції та ДБР відкрили кримінальне провадження проти своїх колег. Ці фотографії слідчі бюро зробили в кабінеті, де поліцейські знущались над чоловіком.

Ольга Чиканова, речниця ДБР:

Слідчі ТУ ДБР у місті Києві 7 лютого 2021 року повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції - вони підозрюються у катуванні 28-річного громадянина за попередньою змовою групою осіб.

В обласному управлінні поліції вже повідомили, що цих дільничних звільнили зі служби. Окрім них, на час перевірки, від виконання посадових обов'язків усунули ще чотирьох офіцерів, та замінили керівника. У самому Городищенському відділенні скандал з колегами не коментують.

Якщо причетність до катування дільничних доведуть - їм загрожує позбавлення волі до 10 років.