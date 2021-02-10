Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Адвокатам отказали в изменении меры пресечения на взятие на поруки.
Так, адвокаты вновь заявили, что у обвинения нет никаких доказательств причастности Антоненко к преступлению, кроме экспертизы походки. И просили изменить меры пресечения.
Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Представитель потерпевших Ольга Веретильник сделала заявленмие
Заявления скандального застройщика Микитася, что его соглашение со следствием НАБУ, о котором много писали СМИ, и которое упоминалось на заседании ВАКС, свидетельствует о том, что такой инструмент, как соглашение со следствием, в Украине скомпрометирован
Некоторым людям на время лучше отказаться от употребления фруктов
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Греции
Украина должна получить еще 600 млн евро финансовой помощи от ЕС