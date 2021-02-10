Черкаси перетворились на екстремальну ковзанку [ Редактировать ]
У Черкасах сніг змінився крижаним дощем. Зараз і без того не почищені тротуари перетворились на екстремальну ковзанку. Слизько навіть у центрі, адже пішохідні зони посипають та розчищають не всі і не скрізь. Особливо небезпечні ділянки поблизу переходів, на перехрестях та у дворах.
Щоб не впасти, містяни пересуваються ледь не приставними кроками і нарікають на бездіяльність комунальників
Ростислав Наумейко, житель Черкас:
Ви ж бачите, взагалі не можливо ходити, хоч би сіллю посипали. Уже пару разів травмувалась друзі, це жахливо, просто жахливо
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