У Черкасах сніг змінився крижаним дощем. Зараз і без того не почищені тротуари перетворились на екстремальну ковзанку. Слизько навіть у центрі, адже пішохідні зони посипають та розчищають не всі і не скрізь. Особливо небезпечні ділянки поблизу переходів, на перехрестях та у дворах.

Щоб не впасти, містяни пересуваються ледь не приставними кроками і нарікають на бездіяльність комунальників

Ростислав Наумейко, житель Черкас: