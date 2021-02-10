На українських дорогах встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації повідомляють в МВС. Найбільше їх цього року додасться на Львівщині - 30. У Харкові та області - 23. На Житомирщині та Полтавщині по 18. Крім того, камерами обладнають машини типу FANTОМ.

Антон Геращенко, заступник міністра МВС Арсена Авакова: