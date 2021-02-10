На дорогах України встановлять більше камер фотовідеофіксації [ Редактировать ]
На українських дорогах встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації повідомляють в МВС. Найбільше їх цього року додасться на Львівщині - 30. У Харкові та області - 23. На Житомирщині та Полтавщині по 18. Крім того, камерами обладнають машини типу FANTОМ.
Антон Геращенко, заступник міністра МВС Арсена Авакова:
Планується, що кількість таких камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом". Наразі на наших автошляхах працює 4 такі машини, які працюють у тестовому режимі. Плануємо, за 2021 - 2023 роки збільшити кількість таких машин до 100. Третій етап - використання камер TruCam патрульною поліцією.
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