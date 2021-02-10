Президент США Джо Байден може отримати стенограми розмов Трампа з Путіним. Деталі близько десятка перемов залишаються таємницею.

Утім, команда Байдена з питань національної безпеки прагне вивчити та проаналізувати всі записи. Зокрема, в новій адміністрації Білого дому хочуть дізнатися, чи розкривав Дональд Трамп секретну інформацію та чи укладав конфіденційні угоди з російським президентом. Водночас у Раді національної безпеки США проблем у доступі до змісту дзвінків не вбачають.