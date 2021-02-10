COVID-19 в Україні: на вірус перехворіли понад мільйон українців [ Редактировать ]
Три тисячі чотириста інфікованих коронавірусом додалося в Україні за останню добу. Найбільшу кількість хворих виявили на Івано-Франківщині, у столиці, а також у Вінницькій та Закарпатській областях. Понад дві тисячі заражених - госпіталізували. Одужали - більше ніж сім тисяч сімсот людей. Померли - 163.
За час пандемії на коронавірус перехворіли понад мільйон українців. Зараз із недугою офіційно в Україні борються близько ста тридцяти шести тисяч пацієнтів.
по теме
Від ураження COVID-19 в Україні минулої доби померли 163 людини. Нових інфікувань майже три з половиною тисячі. Напередодні з підтвердженим діагнозом ушпиталили дві тисячі недужих
Ковідна статистика на сьогодні така: позитивні тести отримали понад 5 тисяч українців. При цьому, тих, хто одужав - вдвічі більше
Дещо більше ніж 2 тисячі українців напередодні отримали позитивний тест на коронавірус. Традиційно невисокі для вихідних показники. Одужало при цьому у два з половиною рази більше пацієнтів
У МОЗ працює цілодобовий контакт-центр - туди можна звернутись не лише за консультацією, а й поскаржитись: приміром, якщо пацієнтам з ознаками COVID-19 відмовили у наданні медичної допомоги
Лікарні - переповнені, багато важких пацієнтів, смертність - зростає. У чому причина?