Три тисячі чотириста інфікованих коронавірусом додалося в Україні за останню добу. Найбільшу кількість хворих виявили на Івано-Франківщині, у столиці, а також у Вінницькій та Закарпатській областях. Понад дві тисячі заражених - госпіталізували. Одужали - більше ніж сім тисяч сімсот людей. Померли - 163.

За час пандемії на коронавірус перехворіли понад мільйон українців. Зараз із недугою офіційно в Україні борються близько ста тридцяти шести тисяч пацієнтів.