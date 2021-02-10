Мінські домовленості про перемир'я на Донбасі зайшли у глухий кут. У цьому впевнений, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. На думку політика, президент повинен скликати Раду нац безпеки і оборони, аби визначити наступні кроки для встановлення миру на Сході України.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что переговоры в Минском формате зашли в тупик. И вот информацию, которую в одном из эфиров я сам услышал от главы нашей делегации, от неё веет безысходностью. Потому что перемирие действительно под угрозой, его, как такового уже нет. Надо принимать решения для того, чтобы возобновить перемирие. И дальше на базе его, политическим путём завершение конфликта.