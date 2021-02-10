Мінські домовленості про перемир'я зайшли у глухий кут - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Мінські домовленості про перемир'я на Донбасі зайшли у глухий кут. У цьому впевнений, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. На думку політика, президент повинен скликати Раду нац безпеки і оборони, аби визначити наступні кроки для встановлення миру на Сході України.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я считаю, что переговоры в Минском формате зашли в тупик. И вот информацию, которую в одном из эфиров я сам услышал от главы нашей делегации, от неё веет безысходностью. Потому что перемирие действительно под угрозой, его, как такового уже нет. Надо принимать решения для того, чтобы возобновить перемирие. И дальше на базе его, политическим путём завершение конфликта.
по теме
Чому мирні переговори останнім часом зависли на паузі і які політичні кроки потрібні, щоб розконсервувати цей процес
В политическом плане мы потеряли прошлый год. Это был год заявлений, кадровой чехарды и имитации деятельности, но конкретных результатов не было
Про долю NewsOne, ZIK та "112 Україна" сьогодні весь день сперечалися у стінах Парламенту - там навіть спробували блокувати трибуну. А після засідання скликали Комітет з питань свободи слова. Якою була реакція політиків різних партій?
Що ближче день поставки вакцини - то більше питань до процесу щеплення. Про що йдеться в цьому плані та що відволікає депутатів від його ухвалення?
Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что несмотря на регулярные нарушения режима тишины на Донбассе и потери украинской армии, пока нет оснований говорить о его срыве.