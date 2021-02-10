10 років ув'язнення за брехню про подорожі. Велика Британія посилює покарання для тих, хто під час перетину кордону приховає дані про перебування в країні із червоного списку. Королівство вдається до радикальних заходів, щоб уберегтися від мутованих штамів коронавірусу.

При цьому в самій Британії виявили ще два нових варіанти інфекції. Де вони поширюються і чим загрожують, розповість Ірина Іванова.

Жорстко, але ефективно. У Великій Британії вирішили посилити відповідальність мандрівників загрозою ув'язнення. Нині кожен, хто прибуває на територію Королівства, перед вильотом заповнює онлайн-форму для відстеження пасажира.

У ній вказує свої персональні та контактні дані, адресу помешкання, в якому проведе обов'язкову ізоляцію. А ще - обов'язково має зазначити, чи відвідував щонайменше за 10 днів до прильоту в Британію якусь із країн червоного списку.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Кожному, хто внесе неправильні дані й спробує приховати перебування в країні із червоного списку за 10 днів до прибуття в Британію, загрожує до десяти років ув'язнення.

У Британії остерігаються завезення мутованих варіантів, які поширюються в Південній Африці, Португалії та Бразилії. У червоному списку - 33 країни. Проте жодні превентивні заходи на кордоні не зупинять вірус від домашніх мутацій. У мінохорони здоров'я Британії повідомили про появу нового штаму в Бристолі.

Він походить від кентського чи так званого британського варіанту і викликає занепокоєння у фахівців як ще більш заразний. Ще один новий штам коронавірусу з'явився у Ліверпулі, про його особливості поки що нічого невідомо. Загалом у світі існує вже понад чотири тисячі мутацій первісного варіанту, який поширився з китайського Уханя.

Напередодні група експертів ВООЗ завершила свою місію в цьому місті. Майже місяць фахівці збирали інформацію, яка могла би прояснити походження інфекції. Проте запитань досі більше, ніж відповідей.

Петер Ван Ембарек, голова делегації ВООЗ:

Потрібно з'ясувати, чи можливо, що заморожене м'ясо диких тварин, яке продавали на ринку в Ухані, могло бути заражене вірусом в якомусь іншому місці. Можливо, вірус принесли на ринок у замороженому вигляді.

Фахівці схиляються до думки, що інфекція передалася людині від тварини через поки що невідому проміжну ланку. Версію про пряме зараження від кажанів делегація вважає малоймовірною. Як і гіпотезу про штучне походження вірусу та його витік із лабораторії.