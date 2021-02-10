А в Запоріжжі досі шукають винних у трагедії в обласній інфекційній лікарні

А в Запоріжжі досі шукають винних у трагедії в обласній інфекційній лікарні. Сьогодні рівно тиждень відтоді, як там стався вибух і пожежа в палаті реанімації. Загинуло троє пацієнтів і молода лікарка. Підозру висунули лише завгоспу. І обрали йому запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Це рішення прокуратура оскаржила в апеляційному суді. На засіданні побували наші кореспонденти.

Завгосп Ігор Носов - наразі єдиний підозрюваний у справі щодо пожежі в обласній інфекційній лікарні. За попередньою інформацією, вибух у палаті реанімації, а потім і займання сталися через несправність медичного обладнання - апарату ШВЛ.

Ігор Носов, завгосп Запорізької обласної інфекційної лікарні:

Нарушение только одно, взрыв этого аппарата, к которому я абсолютно не имею никакого отношения к медицинскому оборудованию.

Чоловіка звинувачують у відсутності в реанімації протипожежної сигналізації. Утім, кажуть в інфекційній лікарні, вони не один рік зверталися до обласної ради з проханням профінансувати ці роботи. Адже саме депутати мали ухвалити рішення про виділення коштів із бюджету.

Володимир Шинкаренко, головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні:

Коштів на сьогоднішній день ми так і не отримали. Ми отримали незначну кількість коштів завдяки якому ми зробили проектну документацію, згідно якої ми можем уже при наявності коштів зробить повністю, повністю по всім корпусам провести сучасну пожежну сигналізацію.

Наразі завгосп під нічним домашнім арештом. Проти такого рішення суду - прокуратура.

Вікторія Матсалаєва, адвокат обвинуваченого:

Сейчас стоит вопрос только о мере пресечения. На которую прокурором подана апелляционная жалоба в связи с тем, что моему клиенту избрано не содержание под стражей, как того хотели органы досудебного следствия, а домашний арест.

Ігор Носов, завгосп Запорізької обласної інфекційної лікарні:

А чем я могу себя защитить? Это наверное профессионалы взрывотехники должны доказать. Я знаю, что оборудование, которое находилось там, я его не обслуживал, не мой персонал тоже самое его не обслуживал. За это оборудование несли ответственность непосредственно врачи. Медперсонал.

Розгляд апеляції перенесли на наступний тиждень. Тим часом, головний лікар інфекційної лікарні все ще на робочому місці. Питання щодо його тимчасового усунення з посади обіцяли розглянути на обласній раді. Але там не квапляться.

Володимир Шинкаренко, головний лікар Запорізької обласної інфекційної лікарні:

І ну на мій погляд як громадянин вважаю, що з мене більше користі коли я керую лікарнею і співпрацюю із слідством, чи я буду просто відсторонений.

Сама інфекційна лікарня працює у штатному режимі. Окрім відділення реанімації. Поки триває слідство й ведуться експертизи, воно зачинене. Заборонено й використовувати п'ятнадцять апаратів ШВЛ, які там залишились.