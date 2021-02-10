В Індії слонів із храмів штату Тамілнад відправили на реабілітацію. Там для цих велетнів передбачені купання, лікувальний масаж та спеціальна дієта, а ще омолоджувальні процедури. Слон вважається в країні священною твариною. У багатьох храмах є свій власний велетень.

Бо індійці вірять, що вони приносять удачу та везіння. Утім, через тривале перебування на обмеженій території храму у слонів виникає депресія. А завдяки регулярній реабілітації в них покращується фізичний та психологічний стан, а також з'являється можливість побути серед своїх сородичів.

Тірунавікарасу, ветеринар: