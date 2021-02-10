Зоозахисники на Миколаївщині заявляють про знущання з тварин на одній із ферм

І в дощ, і в мороз, і в спеку - на вулиці. Зоозахисники на Миколаївщині заявляють про знущання з тварин на одній із ферм. Власник натомість запевняє - це така канадська технологія, і вона, мовляв, коровам лише на користь. Наслідки цього загартовування бачила Марина Михайловська.

Це аматорське відео, на якому корови в лютий мороз стоять у снігу, швидко поширилось у соцмережах. І одразу викликало обурення.

Жителі села Кавказ звернулися до журналістів та зоозахисників, аби ті показали на загал умови, в яких утримують тварин у їхньому колгоспі.

Анатолій Худина, житель села Кавказ:

Це нелюдське содержання коров на 25-градусному морозі. І це ж було не один день. Охоронець мені сказав, що в перший день, коли було сиро, і вдарив мороз, вони відривали їх, бо вони не могли встати.

Селяни розповідають, що тварини живуть просто неба в будь-яку пору року, через що часто гинуть. Після огляду території ветеринар резюмує: критих приміщень для всієї череди не вистачає. Але навіть ті, що є, продуваються і не захищають від морозу. Якщо ж корова лежить у багнюці, то в неї потім хворіють ноги та розвивається мастит.

Оксана Гавриш, ветеринар:

Минимальная температура для содержания крупного рогатого скота +7 градусов. Это при том, что они будут находится на полу, пол будет крытый. Это не будет мокрая земля, не будет вымя грязное.

Тамара Х'юман, зоозахисниця:

Тварини страждають. Ми ставимося до них як до ресурсу. Не повинно так бути. Вони живі, відчувають біль, мерзнуть. Це негуманно.

А це, пан Микола, власник корів. Усі претензії - відкидає. Каже - селяни скаржаться на нього через конкуренцію. І запевняє: таке утримання худоби має науковий підхід. Називається - безприв'язна технологія. Мовляв, досвід канадських фермерів свідчить, що мороз корів оздоровлює.

Микола Скорий, фермер:

Вона туда пішла, захотіла туда пішла, це їй по настроєнію. Тут своєобразна система. Тут надо, щоб інші повчилися з мінімальними затратами як вести.

Канадська фермерська технологія чи негуманне ставлення до тварин? Тепер це має з'ясувати поліція. Там розпочали слідство.

Олександр Стинка, керівник відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції:

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 299 ККУ, а саме жорстоке поводження з тваринами.

Пообіцяли контролювати ситуацію і зоозахисники - вони планують звернутися до юристів і Держпродспоживслужби.