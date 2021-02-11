Известная украинская певица Алина Гросу заинтриговала поклонников новыми фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На снимках певица позирует в объятьях известного российского актера Романа Полянского.

"3 дня до премьеры дуэта", - подписала фото Гросу.

Отметим, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.

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