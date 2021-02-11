Алину Гросу заметили в объятьях российского актера (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Алина Гросу заинтриговала поклонников новыми фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На снимках певица позирует в объятьях известного российского актера Романа Полянского.
"3 дня до премьеры дуэта", - подписала фото Гросу.
Отметим, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.
Ранее мы писали о том, что Олег Винник получил необычную награду. Певец получил благодарность от Государственной налоговой службы Украины.
Также сообщалось, что Тина Кароль представила первую арома-коллекцию для дома. Первый дроп, приуроченный ко Дню влюбленных, получил название "Арома-магия романтики", и был выпущен в коллаборации с брендом Poetry Home.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Адвокат Пашаев взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля
В понедельник, 8 февраля, известная артистка Тина Кароль ответила на унижения Оли Поляковой в свой адрес
Появились новые подробности в деле о смертельном ДТП, которое устроил известный актер
Еще после Нового года он сообщил, что у него начало резко падать зрение из-за сложной болезни
Так, артистка показала новое фото на своей странице в Instagram