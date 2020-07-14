Украинский певец Олег Винник получил благодарность от Государственной налоговой службы Украины. Соответствующий пост музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист выставил в свой фото, которое сделал во время церемонии награждения.

В кадре мужчина стоит возле представительницы налоговой службы. На награждение Винник пришел в рваных джинсах, рубашке черного цвета и серебристых кроссовках.

"От уплаты налогов зависит будущее нашей страны", - написал Винник под снимком.

Ранее Министерство здравоохранения Украины совместно с популярным певцом Олегом Винником призывали украинцев оставаться дома во время карантина.