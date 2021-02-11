Також під час цього візиту Джо Байден оголосив про створення окремого департаменту всередині Пентагону для реагування на "китайську загрозу"

Також під час цього візиту Джо Байден оголосив про створення окремого департаменту всередині Пентагону для реагування на "китайську загрозу". Відділ складатиметься з військових та цивільних експертів. Упродовж наступних місяців вони мають надати оцінку наявних оборонних стратегій США, а також свої рекомендації щодо викликів з боку Китаю.

Перед тим у телефонній розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Байден наголосив, що США "глибоко стурбовані" репресіями Пекіна в Гонконгу, Сіньцзян-Уйгурській автономії та на Тайвані.