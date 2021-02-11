Джо Байден створить окремий департамент для реагування на "китайську загрозу" [ Редактировать ]
Також під час цього візиту Джо Байден оголосив про створення окремого департаменту всередині Пентагону для реагування на "китайську загрозу". Відділ складатиметься з військових та цивільних експертів. Упродовж наступних місяців вони мають надати оцінку наявних оборонних стратегій США, а також свої рекомендації щодо викликів з боку Китаю.
Перед тим у телефонній розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Байден наголосив, що США "глибоко стурбовані" репресіями Пекіна в Гонконгу, Сіньцзян-Уйгурській автономії та на Тайвані.
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