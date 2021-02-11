НАБУ розпочало розслідування щодо завищеної ціни на вакцину "Сіновак". Її вартість - майже 18 доларів за дозу - одна з найбільших у світі. Кримінальне провадження відкрили за статтею - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Перша партія препарату, майже два мільйони доз за графіком МОЗу, має прибути в Україну до 31 березня. Ще мільйон двісті тисяч - до кінця травня.