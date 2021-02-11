Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Свято започаткували 2015 року на асамблеї ООН. Засноване, щоб забезпечити повний та гендерно рівний доступ до інтелектуальної творчої діяльності. Про українських жінок-науковиць - Марія Кагал.

Понад 300 наукових робіт, більш ніж 20 підручників, 8 монографій та 45 років викладання. Усе це про Юлію Степанівну - доктора фізико-математичних наук, яка вже 20 років досліджує дробовий броунівський рух. А одна з її книжок навіть стала світовим бестселером.

Юлія Мішура, завідувачка кафедри теорії ймовірностей механіко-математичного факультету КНУ, доктор фізико-математичних наук:

Наприкінці 90 років, почав розвиватися сотовий зв'язок, то оператори сотового зв'язку і ті люди, які займалися вивченням цієї техніки сотового зв'язку, вони спостерігали, що проходження сигналу, що відповідає сотовому зв'язку, має так звану довгострокову залежність або пам'ять і от саме ця довгострокова залежність і описується цими випадковими процесами, які я зараз вивчаю. Ці процеси мають застосування в економіці, в фінансах, в статистиці.

Професорка розповідає: пов'язати життя з математикою вирішила ще в п'ятому класі, а винен в усьому - бутерброд.

Юлія Мішура, завідувачка кафедри теорії ймовірностей механіко-математичного факультету КНУ, доктор фізико-математичних наук:

У 5 класі я прочитала дуже цікаві книжки авторів Льовшин і Олександрова "волшебний двурог" вона називалася і мені там першою сподобалася фраза, що в математиці не можна скласти хліб з ковбасою, а в житті можна це буде бутерброд. ну і якось воно просто зачепило. Потім якось мені здалось, що це сама цікава наука.

Але, каже, її батьки таке бажання спершу не підтримали.

Юлія Мішура, завідувачка кафедри теорії ймовірностей механіко-математичного факультету КНУ, доктор фізико-математичних наук:

Казали, що краще займатись тою справою, де ти з 9 до 6 на робочому місці, а математика ненормована - ти можеш лягти спати, але ти не спиш - тобі формули в голові крутяться, але це цікаво, тому що врешті-решт ти одержуєш результат, якого не знає ніхто.

А це Стася. Їй лише одинадцять, а вона вже 5 років членкиня Малої академії наук і має неабиякі здобутки у сфері біології.

Стася, 11-річна біологиня:

В домашніх умовах синтезувала пеніцилін з плісняви, також я робила очістітєль океану, я робила таку тубусну трубу і туди я вставляла різні слої очістітєля для того, щоб можна було фільтрувати воду.

Найбільшими натхненниками дівчинки в науці є батьки. Тато нині перебуває в національній антарктичній експедиції, а мама - ветеринар диких тварин. Тож з біологією Стася знайома особисто, адже з нею у квартирі живе аж 14 улюбленців, якими вона опікується разом з мамою.

Стася, 11-річна біологиня:

В майбутньому я планую займатись математикою і біологією і це я знайшла такий спосіб як це можна скомбінувати і я буду робити протези. Протези не типу ноги руки, а якихось органів, апаратів слуху, очей.

На заняття математикою та біологією дівчинка витрачає приблизно дві години щодня. І зовсім не шкодує для цього свій вільний час і дитячі роки, адже мріє стати видатною науковицею та приносити світові користь.