Масово закривати набір учнів до 10 класів не будуть

Масово закривати набір учнів до 10 класів не будуть. У Міністерстві освіти і науки почали переглядати освітню реформу. Які зміни все ж таки чекають на старшокласників у найближчі роки - дізнавалась Анна Демиденко.

10-12 класи - лише в ліцеях, профільні і не менше ніж чотири на паралелі. Школи, які не наберуть достатньої кількості учнів, стануть гімназіями, де діти навчатимуться з першого до дев'ятого. Такі норми чітко виписані в оновленому законі "Про повну загальну середню освіту", і саме вони спантеличили громадськість.

"Київ, Шевченківський район, всі загальні школи закривають 10 класи."

"25 шкіл Дарницького району трансформуються в гімназії."

"Кривий Ріг, в школі економіки і права не буде 10 класу, найближча школа, де набирають за 30 хвилин їзди."

За роз'ясненнями реформи старшої школи ми звернулися до Міністерства освіти і науки. Як виявилося, над реформою ще працюють.

Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

Хвилюватися не треба, ніякого масового закриття шкіл або 10 класів не буде!

Засновником ліцеїв за законом можуть бути обласні та місцеві ради, якщо населення понад 50 тисяч. У регіонах цю норму підрахували й обурилися. Мовляв, у такому разі чи не всі старшокласники Вінницької області муситимуть довчатися в ліцеях обласного центру. У Міносвіти ситуацію прокоментували так:

Юрій Кононенко, начальник головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки України:

У ВР вже зареєстровано чотири законопроєкти, де народні депутати пропонують цю норму змінити і надати право всім радам, тобто всім сільським, селищним і міським радам бути засновниками ліцеїв.

Переглянуть і кількість класів на паралелі. Та поки пишуться документи, місцеві ради вже активно обговорюють новації. Наприклад, у Дарницькому районі столиці ще жодного рішення про закриття 10 класів немає. У відповіді на офіційний запит пояснили:

Передбачається створення 26 гімназій. Район поділили на 9 мікрорайонів, у кожному з яких визначено ліцеї.

Олена Бондаренко, співголова Громадського об'єднання "Батьки SOS":

Все залежить від місцевої влади, вони формують мережу, вони повинні порахувати інтереси дітей, тому що, вони повинні розрахувати скільки дітей хочуть обрати саме оцей академічний профіль, тобто підготовка фактично до вишу, поглиблене вивчення предметів, скільки дітей хочуть отримати якусь професію в професійну освіту піти.

У Міністерстві освіти кожному регіону радять розробити розгалужену мережу профільних ліцеїв. І наголошують не поспішати, адже часу вдосталь. Перейти на нову структуру - школи повинні до 2027 року.