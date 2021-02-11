Справа Навального: у ЄС обговорюють ефективність санкцій проти Росії [ Редактировать ]
У ЄС почали обговорювати санкції проти Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального. Як повідомляє Bloomberg, жодна з країн-учасниць Європейського Союзу не виступає проти нових обмежень.
Питання санкцій щодо РФ активізувалося після візиту верховного представника ЄС Жозепа Борреля до Москви п'ятого лютого. За підсумками зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, Боррель зазначив: відносини сторін досягли нової найнижчої точки.
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