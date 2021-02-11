Пік снігового апокаліпсису! І хоча в країні засипає цілий тиждень, два дні будуть метеокритичними. У деяких містах через негоду оголошують вихідний. На дорогах країни обмежують рух, бо шляхи стали непроїзними.

У Львові закрили аеропорт. А все тому, що над Україною зараз зійшлися одразу кілька циклонів. І найбільше потерпають західні області. Що там відбувається?

Рівне повністю в снігу. Два дні тому тут випала місячна норма опадів. Та його ще не встигли розгребти, як цієї ночі вхурделило знову. Такого снігопаду місто не бачило вже років із десять. Комунальники не справляються.

Сергій, житель Рівного:

Як завжди не були готові до такої кількості снігу. І часто видно, що навіть техніка по місті їздить - скажімо, вчора буквально ввечері, вона просто з піднятою лопатою - вона не чистить, просто там. можливо "намотує" там кілометри.

У дворах - а ні пройти, а ні проїхати. Люди самі беруться за заступи.

Олена Максимівна, жителька Рівного:

Наймала трактор, 300 гривень заплатила - ту сторону і цю сторону. Якби не розчистили, то забору не було б видно.

На центральних дорогах - суцільні затори. Шляхи майже ніде не розчищені. Виїжджати наважуються лише відчайдухи.

Руслана Поліщук, водійка:

Хоч би десь сипнули, тому що слизько. Важко їхати, дуже важко.

Чиновники запевняють: вивели всю наявну техніку, та, однак, не встигають.

Володимир Дяк, заступник міського голови Рівного:

Першопочаткові - це лікарні. Скажімо, там, де є найбільше громадське скупчення. Найперше зробимо там, де основна увага - на самі небезпечні ділянки.

До боротьби зі стихією залучили військових, нацгвардійців та важку техніку.

Складна ситуація і за містом. Рятувальники витягують вантажівки, які не здолали круті схили. Цей ваговоз, що прямує з Луцька, за сьогодні вже буксирують вчетверте.

Андрій, водій вантажівки, житель Луцька:

По дорозі все заметено, скрізь пробки. Дуже важко їхати. Одну за одною на підйоми витягують, хто зупиняється.

Траси національного значення вдалося більш-менш розчистити. Регіон ще на початку тижня прийняв удар стихії. Шляховики до чергових примх погоди були готові.

Олексій Востріков, начальник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Рівненщина такого не бачила уже давно. Люди та техніка працюють на межі своїх можливостей на разі бачимо обмеження руху по трасі М-06 великовагового транспорту для того, щоб дати дорожникам зробити свою роботу.

Львівщину продовжує засипати снігом. В області оголошено штормове попередження. Призупинили проїзд вантажівок на семи дорогах державного значення, зокрема, до українсько-польського кордону та сусідніх областей.

В області - десятки аварій. Навіть шкільні автобуси довелося витягати із заметів. В одному з них були двоє дітей та шестеро дорослих.

На узбіччі траси перекинулася вантажівка. Важкопроїзними залишаються дороги у Львові. Складно курсувати й маршруткам.

Олег, водій маршрутки:

Не чищено, де не станеш - всюди буксуєш. Бачите, машину несе прямо. Хоча б людям відгорнули від зупинки, щоб люди могли дійти до транспорту, сісти, розумієте.

На дорогах машин поменшало.

Володимир, житель Львова:

Виїжджаємо тільки по потребі - там забрати дітей зі школи, або щось таке. А так, чесно кажучи, працюємо з дому по можливості.

Не розчищені в місті й тротуари.

Людмила, жителька Львова

Йти неможливо взагалі. Абсолютно. Тим паче у мене валізи. А ні сісти на таксі, а ні поїхати, нічого. У службі таксі мені сказали "йдіть на ж/д, йдіть ліпше пішки".

Без світла в області залишаються понад 30 населених пунктів. Завтра у Львові рекомендують зробити вихідний день.

Замітає і Прикарпаття. Кучугури снігу подекуди сягають тридцяти сантиметрів. Засипало й центральні дороги. Найскладніша ситуація була на трасі "Мукачево - Львів". На підйомах поблизу міста Галича черга з вантажівок.

Володимир, водій автобуса:

Зранку до десятої години кусок дороги від Галича на Франківськ був закритий для важкогабаритних засобів. Легкові їхали, "бусики" їхали.

Через інтенсивний снігопад обмежили рух вантажівок і на трасі Стрий - Знам'янка до Тернопільської області. Наразі шляховики залучили всю наявну спецтехніку. Рятувальники просять водіїв утриматися від поїздок на далекі відстані, а туристів - не ходити в гори.

Христина Перцович, начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації Управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

У горах погодні умови теж дуже великий приріст снігового покриву, у деяких місцях буває до півтора метра, третій рівень лавинної небезпеки - це похід в гори зараз може коштувати вам життя.

Синоптики обіцяють, що така погода протримається в Україні ще й завтра. Щоправда, в західних областях снігопади ослабнуть і перемістяться на схід.

Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру:

Але вони будуть тривати ще на півночі в центральній частині України і на північному сході України. Вже 13-14 лютого вся територія України буде в холодному арктичному повітрі. Але це ще не межа, тому що це буде перша хвиля холоду, а другу хвилю холоду ми очікуємо десь з 16 по 19 лютого - коли температура повітря знизиться ще більше. Показники температури в нічні години можуть сягати 25-30 градусів морозу.

Тож українцям, комунальникам та рятувальникам розслаблятися зарано.