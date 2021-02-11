Предложенный официальным Киевом план урегулирования на Донбассе соответствует Минским соглашениям, несмотря на то, что он меняет очередность выполнения пунктов соглашений.

Об этом экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного шестилетию подписания Минских соглашений, передает ТАСС.

Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, который полностью соответствует не только духу, но и букве минских соглашений.

Ранее Кравчук признал, что в плане не соблюдена очередность выполнения пунктов Минских соглашений, но, в нем отражена украинская позиция.

Наш документ нынешний не соответствуют очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за шесть лет и в Донбассе ситуация изменилась.

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Камнем преткновения на переговорах в Минске является вопрос восстановления контроля над украинско-российской границе на Донбассе. Официальный Киев требует, чтобы украинские силовики получили контроль до того, Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

В ходе своего выступления в СБ ООН Кравчук заявил, что Украина предпринимает практические шаги по урегулированию на Донбассе. В качестве таковых он перечислил:

предложенный "План совместных шагов";

продление Верховной Радой закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе до конца 2021 года;

одностороннее открытие пунктов на линии соприкосновения;

введение представителей Донбасса в работу контактной группы.

Как видите, лишь беглое перечисление не всех, а основных шагов, которые мы предпринимаем с нашими партнерами в течение последних двенадцати месяцев, свидетельствует об усилиях Украины по урегулированию в Донбассе.

Вместе с тем Крачук обвинил Россию в том, что она "не ответила на эти шаги".

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие. 11 февраля в районе оккупированной Горловки украинский боец был убит вражеским снайпером.