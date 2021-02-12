На Закарпатті рівень грунтових вод піднявся більше ніж на 2 метри [ Редактировать ]
Доки пів країни засипає, іншу половину - заливає. На Закарпатті - паводки. Вода піднялася більше ніж на 2 метри. Залиті - городи, дороги, двори.
У Мукачеві через підтоплення перекрили водогін. Синоптики прогнозують, що вода підніметься ще на півтора метра, тож рятувальники попереджають про можливі селеві потоки та зсуви ґрунту в горах.
А вже завтра на Закарпатті вдарять морози.
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