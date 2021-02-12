Традиційним поїданням пончиків відзначили останній день перед Великим постом поляки та німці. Чим особливі такі смаколики і на що готові європейці заради улюблених ласощів?

Раз на рік відстояти в черзі по пончики - для поляків справа честі. І головний атрибут свята - "жирного четверга". У католиків це останній день перед Великим постом.

Казімеж Козловський, житель Варшави:

Пам'ятаю, як чотири роки тому чекав у черзі 10 годин. Сьогодні прокинувся раніше, тому впорався лише за чотири.

За легендою, традиція з'явилася ще в XVII столітті. Щоправда, тоді замість солодких тістечок випікали тісто, фаршироване салом. Згодом рецепт вдосконалили.

Сильвія Томаскевич, онука засновника пекарні:

Рецепт наших пончиків передають із покоління до покоління. Ми використовуємо лише натуральні інгредієнти, як начинку кладемо домашнє варення, смажимо їх на смальці, потім вручну вкриваємо глазур'ю.

Соціологи підрахували - у святковий день кожен поляк з'їдає два з половиною таких тістечка. Але чимало хто в кулінарних уподобаннях статистикою не керується.

Кжиштоф Ольчак, житель Варшави:

Зазвичай я з'їдаю по 12 пончиків. Але цьогоріч сказав собі - досить! І взяв лише 10. Чотири на сніданок із кавою, а решта - до вечора. І потім цілий рік - зась.

А загалом уся Польща протягом "жирного четверга" споживає 100 мільйонів смаколиків. Така ж традиція поїдання пончиків є і в німців. Щоправда, там щороку відходять від традицій і вигадують нові рецепти. Цьогоріч - пропонують "солодку вакцинацію".

Юрген Вахтер, кондитер:

Наша "родзинка" - це шприц з лимонно-імбирним мусом зверху на тістечку. Спершу треба зробити собі "ін'єкцію" до рота, а потім кусати пончик. Усередині на вас чекає фруктово-кокосова начинка.

"Жирний четвер" - один з елементів європейського карнавального сезону, який зазвичай символізує кінець зими. Цього року через карантин масові гуляння скасовані. Тож розвіяти зимовий смуток можна хіба що смаколиками.