В пятницу, 12 февраля, в США в штате Техас произошло массовое ДТП. По меньшей мере пять человек погибли и 36 пострадали в результате крупной аварии с участием порядка 100 машин. Столкновение произошло на межштатной автомагистрали в техасском городе Форт-Уэрт.

По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге, образовавшаяся после дождя с мокрым снегом.

Как сообщил пресс-секретарь службы скорой помощи Мэтт Завадски, несколько человек были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается, передает Dallas Morning News.

По информации спасательных служб, большинство людей, заблокированных в поврежденных авто, были вызволены. Проезжая часть постепенно очищается от автомобилей.

Трасса, на которой произошло ДТП, перекрыта в обоих направлениях.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пьяный водитель сбил детей на переходе. По предварительным данным, автомобиль "Toyota Prius" под управлением 20-летнего водителя столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Также сообщалось, что в Киеве мотоциклист пролетел на красный и сбил людей на переходе. В результате столкновения травмы получили пять человек: три пешехода, водитель и его пассажирка. Все участники ДТП пострадали очень серьезно.

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