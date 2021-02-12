В Україні майже чотири тисячі вісімсот нових випадків ковіду

З сорока тисяч тестувань на коронавірус кожен десятий позитивний. В Україні майже чотири тисячі вісімсот нових випадків ковіду. Порівняно з початком тижня цифра зросла, але й кількість тих, хто одужав збільшується.

А от список регіонів, де хворих найбільше, дещо змінився. Сьогодні, його очолили Львівська, Закарпатська та Дніпропетровська області.