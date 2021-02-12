Київ втратив лідерство у коронавірусному рейтингу України [ Редактировать ]
З сорока тисяч тестувань на коронавірус кожен десятий позитивний. В Україні майже чотири тисячі вісімсот нових випадків ковіду. Порівняно з початком тижня цифра зросла, але й кількість тих, хто одужав збільшується.
А от список регіонів, де хворих найбільше, дещо змінився. Сьогодні, його очолили Львівська, Закарпатська та Дніпропетровська області.
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А ще у Закарпатській та Чернівецькій областях. Багато інфікувань і в столиці. Та якщо подивитися на загальну картину, то ковід іде на спад - принаймні у цифрах
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