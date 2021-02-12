Аварія із більш як сотні машин! Мінімум шість загиблих, а постраждалих десятки! У Техасі величезна аварія. Самі американці кажуть: такого не було ніколи. А причина - погода. Докладніше - у нашому матеріалі.

Цього ранку автострада поблизу міста Форт Ворт в штаті Техас нагадувала якийсь моторошний фільм. На одній ділянці автошляху одразу зіткнулися 133 машини - легкові автомобілі, мінівени та вантажівки - усі, хто в ту трагічну мить опинилися разом на одній дорозі.

Ніл Ноукс, голова поліції міста Форт Ворт:

Ніхто з нас досі не бачив чогось подібного за все своє життя. І молимо Бога, щоб ніколи більше і не бачили. Зараз усі наші думки та молитви з тими, хто постраждав або втратив близьких у цій трагедії.

Щонайменше шестеро людей загинули. 36 довелося відправити до лікарні. Іще понад півсотні постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Метт Завадський, представник медичної служби Medsta:

Багатьох з нас, парамедиків, спеціально тренували, як діяти за сценарію такого типу, але ти ніколи не можеш уявити, що це може статися насправді на твоєму віку. Це надзвичайна трагедія.

На місці продовжують працювати рятувальники, аби дістати вцілілих.

Джім Девіс, голова пожежного департаменту міста "Форт Ворт":

Чимало людей опинилися затиснутими всередині своїх автівок. Аби звільнити їх, ми застосовуємо спеціальне гідравлічне обладнання. Ми продовжуємо обшукувати кожну машину, щоб нічого не пропустити. Після того, як ми закінчимо з цим, до справи візьметься поліція, щоб розпочати розслідування та з'ясувати, чому це сталося.

Поки що основна версія поліції - негода. Мовляв, напередодні цілу ніч лив дощ, на ранок все замерзло і швидкісна траса перетворилася на каток, що зрештою призвело до масштабної аварії.

Бетсі Прайс, очільниця міста "Форт Ворт":

Це надзвичайно важкий день для нашого міста. Стільки людей постраждали, стільки загинуло. Моє серце розривається від горя. Зараз усі постраждалі та їхні рідні потребують нашої підтримки та наших молитов.

До завершення пошуково-рятувальних робіт автотрасу заблокували.