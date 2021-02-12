Шприці, маски, поки медики борються з пандемією, жителям кількох областей України - доводиться терпіти наслідки цієї боротьби. Три регіони опинилися під завалами медичних відходів. І ті розносять коронавірус далеко за межі лікарень. Докладніше розкажуть мої колеги.

Це Київська область. Днями, правоохоронці знайшли тут кілька тонн медичного сміття.

Вот так не видно, под крышей света нет. Но все завалено.

Серед мотлоху використані бахіли, шприци, пробірки, гумові рукавички і спецодяг - усе, що використовували медики в центрах лікування коронавірусу. Предмети мали б давно ліквідувати. Відповідальне за це - приватне підприємство, назву якого не поліція не розголошує.

працівник Департаменту Національної поліції:

11 лютого в ході обшуків на території Києва, Київської області, Миколаївської та Лівіської областей - виявлено факт незаконного поводження з відходами, які становили загрозу для життя людей. А також могли розповсюдити Ковід-19. Слід зазначити, що підприємство має ліцензію на здійснення діяльності з поводження з небезпечними відходами.

А це вже Миколаїв. Тут, виявили цілий ангар із небезпечним сміттям.

Віктор Пшеничніков, спеціаліст із цивільного захисту Ольшанської селищної ради:

Находились медицинские отходы, шприцы, халаты, маски. Это представляло собой просто свалку. Различные пакеты разбросаны. Хотя хранение должно быть, насколько я знаю, в специальных контейнерах.

Якщо поблизу столиці - про склади ніхто не знав, то на Миколаївщині - місцевим було добре відомо, що саме зберігають по-сусідству. Тут часто трапляються крапельниці та шприці, які лежать просто на землі. Уже близько року, люди скаржаться на їдкий сморід.

Анатолій, активіст:

Був сильний хімічний запах. Першіння в горлі. Люди, хто страждає астмою, почали задихатися і жалуватися.

Тетяна Щербина, Ольшанський селищний голова:

Це підприємство виникло, не маючи жодних дозвільних документів від селищної ради. З Миколаївською ОДА був підписаний договір на використання земельної ділянки.

Кажуть, закрити такі підприємства зможе лише місцева влада. На неї й сподіваються. Тим часом у поліції обіцяють, що керівникам таких компаній - покарання точно не уникнути.