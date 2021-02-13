Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Об этом Ермак заявил в в эфире одного из телеканалов.

Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны

Ермак добавил, что "безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

В процессе согласования новой дорожной карты, нового плана ("План совместных шагов", представленный Леонидом Кравчуком – ИФ Украина), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их

Также Ермак добавил, что "спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет".

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По его словам, украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны Германии и Франции.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что сегодня минские договоренности выполнить невозможно. Он рассчитывает на переговоры в нормандском формате.

Читайте также, в Кремле прокомментировали выполнение Украиной Минских соглашений. По мнению Пескова, "чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование".