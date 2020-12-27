В Москве считают, что Минские соглашения и договоренности, достигнутые в 2019 году "нормандской четверкой" в Париже, не были реализованы Источник: Пресс-служба Кремля

Урегулирование на востоке Украины становится все сложнее с течением времени. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1".

Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт.

По мнению Пескова, "чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование".

Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации.

В Кремле считают, что от официального Киева в Москву не поступают предложения о контактах.

Сейчас никто особо и не звонит... Процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное - никто за них даже не брался.

Президент Украины Владимир Зеленский лично выступает за выход страны из Минских соглашений. Об этом глава государства заявил на днях в интервью изданию "Фокус". По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Как сообщали "Подробности", Верховная Рада продлила особый статус Донбасса. Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе действует до 31 декабря 2021 года. Напомним, что действие данного документа регулярно продлевают с 2014 года.