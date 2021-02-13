Не вщухає коронавірус в Україні. Плюс 5182 нових хворих за добу. Про зростання статистики звітують у МОЗ.

Найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Тих, хто вилікувався, щоправда, більше, аніж нових хворих. Це - понад шість тисяч українців.

Крім того, у МОЗ нагадують, що перші поставки вакцини Україна очікує вже на початку тижня.