Лунный календарь садовода-огородника на март 2021: когда можно и нельзя работать [ Редактировать ]
Март - время, когда природа просыпается, а это значит, что огород и сад начинают нуждаться в большем внимании
Посевной календарь базируется на фазах Луны, которая влияет не только на людей, но и на все живое на планете. Особое внимание следует обращать на фазы Луны при планировании садовых и огородных работ.
Благодаря этой информации можно не только понять, какой день благоприятен для посадки растений, но и выяснить, для каких именно.
Лунный календарь огородника и садовода на март 2021 года поможет вам посодействовать в планировании работ в саду и огороде и сможет помочь вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.
Благоприятные дни
Неблагоприятные дни
12 и 28 марта в 2021-м являются неблагоприятными днями для высадки каких-либо культур. Поэтому лучше в эти дни не высаживать ничего.
Не забывайте, что кроме правильного дня посадки растений, важно соблюдать различные процессы и помнить об особенностях ведения хозяйства.
Также обращайте внимание на качество семян, рассады, обращайте внимание на почву, оптимальные погодные условия и следуйте советам более опытных садоводов.
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