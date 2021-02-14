Март - время, когда природа просыпается, а это значит, что огород и сад начинают нуждаться в большем внимании

Посевной календарь базируется на фазах Луны, которая влияет не только на людей, но и на все живое на планете. Особое внимание следует обращать на фазы Луны при планировании садовых и огородных работ.

Благодаря этой информации можно не только понять, какой день благоприятен для посадки растений, но и выяснить, для каких именно.

Лунный календарь огородника и садовода на март 2021 года поможет вам посодействовать в планировании работ в саду и огороде и сможет помочь вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.

Благоприятные дни

Неблагоприятные дни

12 и 28 марта в 2021-м являются неблагоприятными днями для высадки каких-либо культур. Поэтому лучше в эти дни не высаживать ничего.

Не забывайте, что кроме правильного дня посадки растений, важно соблюдать различные процессы и помнить об особенностях ведения хозяйства.

Также обращайте внимание на качество семян, рассады, обращайте внимание на почву, оптимальные погодные условия и следуйте советам более опытных садоводов.

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