Місія є, грошей немає: чому МВФ не квапиться давати Україні новий транш? [ Редактировать ]
Місія нездійсненна! Або зрив переговорів з МВФ! Такими заголовками весь тиждень рясніли ЗМІ.
Україна вже пів року не може отримати транш від МВФ. А це - майже три мільярди доларів! За них мали підлатати бюджетні діри та погашати державний борг.
Та грошей поки немає. Місія фонду, яка працювала з грудня, знову взяла паузу. До весни. Деякі економісти та депутати кажуть: причина в тому, що Україна не виконала жодної з ключових вимог. Так, не запрацювала Вища рада правосуддя - через це у нас катастрофічний брак суддів. Не обрали нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та ще й державне регулювання газових цін запровадили - а це адміністративне втручання у вільний ринок газу.
В уряді запевняють: жодних провалів! Усе під контролем, місія фонду завершилася, але сторони домовилися - "домовлятися". У самому МВФ - ухильно-дипломатичні: там заявляють, що перемовини були продуктивними. Але... чекають на реформи!
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