Броварня віком понад п'ять тисяч років. Археологічну пам'ятку виявили в єгипетському місті Абидос. Знахідка, на думку науковців, свідчить, що пиво давні єгиптяни варили в промислових масштабах.

Адже в знайдених глеках за раз можна було приготувати понад 22 тисячі літрів пінного напою. Його, ймовірно, використовували під час королівських поховальних ритуалів.