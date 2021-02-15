Археологи знайшли броварню давніх єгиптян [ Редактировать ]
Броварня віком понад п'ять тисяч років. Археологічну пам'ятку виявили в єгипетському місті Абидос. Знахідка, на думку науковців, свідчить, що пиво давні єгиптяни варили в промислових масштабах.
Адже в знайдених глеках за раз можна було приготувати понад 22 тисячі літрів пінного напою. Його, ймовірно, використовували під час королівських поховальних ритуалів.
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