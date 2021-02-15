Дональд Трамп і далі боротиметься за інтереси американців. Таку заяву він зробив після тривалої мовчанки. Нині колишній очільник Білого дому "зник із радарів". Де живе і що робить - дізнавався Дмитро Анопченко.

Родина Трампів має відтепер жити ось у цьому маєтку із красивою назвою "Мар-а-Лаго". Чарівний краєвид, майже шість тисяч квадратних метрів території, безкрайні поля для гольфу. І унікальна можливість сховатися від світу.

Для тих, чиї будинки неподалік від резиденції відставного політика, таке сусідство - честь.

Валері Барто, сусідка Трампа:

Його тут люблять, особливо в цьому районі. Трамп для нас багато хорошого зробив і мені навіть його шкода, що так все закінчилося.

Щодо колишньої першої леді, то її друзі кажуть, Меланья щаслива, що нарешті залишила Білий дім, де завжди почувалася чужинкою. Тепер щодня двічі ходить у спа-салон, розташований просто на території маєтку, а потім особисто накриває для чоловіка вечерю. Чим зайнятий Дональд Трамп - навіть для людей із колишнього оточення - загадка. Хай там як, він тепер у власній стихії. Флорида - майже єдиний штат, де йому раді.

Пані Дебора О'Брайєн ровесниця Трампа і теж його нова сусідка, і передвиборну рекламу біля свого будинку прибирати заборонила, і на прогулянку щодня виходить у його фірмовій футболці. Зізнається - мріє, що колись її кумир захоче пройтися, а вона тут як тут:

Дебора О'Браєн, сусідка Трампа:

Він один такий, що намагався за нас всіх боротися! І ми за це такі вдячні, що й зараз його підтримуємо, і завжди будемо. Ми його не покинемо!

А ще сподівається, що Трампи колись запросять сусідів на чай у Мар-а-Лаго, про розкіш якого вони тільки чули. Річ у тім, що відколи у 1985 Трамп викупив її в уряду, двері відчиняли тільки для членів створеного тут приватного гольф-клубу.

В статуті прописали, що гості мають право жити в Мар-а-Лаго лише впродовж тижня, і не більше 21 дня на рік. І тепер сам власник несподівано став заручником цих умов. Знайшлась родина, яка у суді вимагає Трампів... виселити. Щоб не з'їжджати експрезиденту довелося найняти команду адвокатів,

А жителі Вест-Палм-Біч налякані - кажуть, хоч би в їхньому курортному містечку мітинги не почалися!

Він до повстання закликав, по "тєлєку" кажуть. "Підбурював натовп"- але це зараз нам всім може "відгукнутися".

Політологи ж "зникнення" Трампа пояснюють просто. Кажуть: він робить "театральну паузу" навмисно. Це закони жанру, той, хто весь час був на виду, має зникнути зі сцени миттєво і безслідно. Щоб публіка помітила відсутність, простила, і запросила вийти "на біс".