Богдан утверждает, что посла Украины в КНР "терроризировали увольнением" Источник: Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан эмоционально отреагировал на смерть украинского посла в Китае Сергея Камышева. На своей страничке в Facebook Богдан назвал дипломата своим "хорошим товарищем" и "легендой украинской дипломатии".

Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.

Далее Андрей Богдан, не называя имен, написал, что последние полгода посла "терроризировали увольнением из-за того, что тот "человек Богдана".

Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства.

Экс-глава Офиса президента пообещал, что его недруг, виновный в смерти дипломата, "будет сидеть".

Напомним, что до второго назначения послом в Китае в октябре 2019 года Сергей Камышев полгода работал советником Андрея Богдана, когда тот являлся главой Офиса президента.

Что известно о Камышеве:

Сергей Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске, с конца 1970-х до начала 1990-х работал на руководящих в угольно-добывающей промышленности в Донецке.

В 1993 году Камышев получил второе высшее образование, закончив Дипломатическую академию МИД РФ, в следующем году начал работать в Министерстве иностранных дел Украины.

До начала 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД.

В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и замглавы руководителя Секретариата.

Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы. В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Камышева на эту должность.

В 2019 году, до второго назначения должность посла Украины в КНР, Сергей Камышев был советником главы Офиса президента.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил скандал с МИД Украины, назвав нынешнего посла в Грузии в"зяточником" и "коррупционером".