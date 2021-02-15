"Ты будешь сидеть": Андрей Богдан пригрозил виновнику смерти посла в Китае [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан эмоционально отреагировал на смерть украинского посла в Китае Сергея Камышева. На своей страничке в Facebook Богдан назвал дипломата своим "хорошим товарищем" и "легендой украинской дипломатии".
Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.
Далее Андрей Богдан, не называя имен, написал, что последние полгода посла "терроризировали увольнением из-за того, что тот "человек Богдана".
Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства.
Экс-глава Офиса президента пообещал, что его недруг, виновный в смерти дипломата, "будет сидеть".
Напомним, что до второго назначения послом в Китае в октябре 2019 года Сергей Камышев полгода работал советником Андрея Богдана, когда тот являлся главой Офиса президента.
Что известно о Камышеве:
- Сергей Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске, с конца 1970-х до начала 1990-х работал на руководящих в угольно-добывающей промышленности в Донецке.
- В 1993 году Камышев получил второе высшее образование, закончив Дипломатическую академию МИД РФ, в следующем году начал работать в Министерстве иностранных дел Украины.
- До начала 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД.
- В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и замглавы руководителя Секретариата.
- Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы. В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Камышева на эту должность.
- В 2019 году, до второго назначения должность посла Украины в КНР, Сергей Камышев был советником главы Офиса президента.
Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил скандал с МИД Украины, назвав нынешнего посла в Грузии в"зяточником" и "коррупционером".
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