В возрасте 65-лет, 14 февраля умер посол Украины в Китайской Народной Республике - Сергей Камышев. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Важно, что причиной смерти дипломата называют обширный инфаркт.

Что известно о Камышеве:

Сергей Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 годы. В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил Камышева на эту должность.

Сергй Камышев родился в 1956 году в Днепропетровске, сконца 1970-х до начала 1990-х работал на руководящих в угольно-добывающей промышленности в Донецке.

В 1993 году Камышев получил второе высшее образование, закончив Дипломатическую академию МИД РФ, в следующем году начал работать в Министерстве иностранных дел Украины.

До начала 2000-х годов Сергей Камышев работал в украинских посольствах в Египте, Ливане и Сирии, затем в аппарате МИД.

В 2009-2010 возглавлял Департамент консульской службы, с 2010 по 2014 работал в Кабмине на должностях заместителя министра Кабинета министров и замглавы руководителя Секретариата. В 2019 году, до второго назначения должность посла Украины в КНР, Сергей Камышев был советником главы Офиса президента.

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