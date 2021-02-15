У Білорусі полюють на учасників "підпільних протестів" [ Редактировать ]
А білоруські силовики полюють на "підпільні" протести. 68 людей затримали на базі відпочинку у Смолевичах. Там відбувався концерт із застосуванням біло-червоної символіки. Серед затриманих - пенсіонери і неповнолітні.
Їхніх батьків перевіряють на належне виконання батьківських обов'язків. А у Молодечному затримали 19 лижників. Їм також закидають несанкціонований протест. За підрахунками правозахисників, на сьогодні у Білорусі за ґратами перебувають 245 політв'язнів.
Через затримання від початку протестів пройшли понад 30 тисяч людей.
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