68 людей затримали на базі відпочинку у Смолевичах

А білоруські силовики полюють на "підпільні" протести. 68 людей затримали на базі відпочинку у Смолевичах. Там відбувався концерт із застосуванням біло-червоної символіки. Серед затриманих - пенсіонери і неповнолітні.

Їхніх батьків перевіряють на належне виконання батьківських обов'язків. А у Молодечному затримали 19 лижників. Їм також закидають несанкціонований протест. За підрахунками правозахисників, на сьогодні у Білорусі за ґратами перебувають 245 політв'язнів.

Через затримання від початку протестів пройшли понад 30 тисяч людей.