Врачи назвали самые необычные причины головной боли [ Редактировать ]
Причинами головной боли могут стать необычные на первый взгляд обстоятельства - например, пропуск завтрака или слишком длительное сидение на стуле, передает newsyou.info.
Указывая на необычные причины головной боли, врачи замечают, что недомогание может спровоцировать недостаточное потребление воды. Последствием обезвоживания становится сгущение крови - оно нарушает микроциркуляцию и вызывает появление головной боли.
Другая причина - малоподвижность. В условиях недостатка двигательной активности, постоянно сидения могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока.
Помимо того головная боль может возникать как результат длительного пребывания в плохо проветриваемом помещении (особенно, если человек в нем находится не один). В таких условиях среда обедняется кислородом, в ней повышается температура, растет уровень углекислого газа. Как итог - возникают сосудистые спазмы, повышается внутричерепное давление.
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